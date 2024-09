(ACON) CASE ATER. RUSSO (PD): BASTA SCUSE, VA CONTRASTATO DEGRADO

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(ACON), 19 set – "Ancora una volta registriamo l'incapacit? da

parte di Ater di garantire decoro e sicurezza ai suoi inquilini.

La situazione di diversi comprensori nella citt? di Trieste grida

vendetta, tra questi emerge il caso dell’androna di via

dell’Istria luogo di ritrovo di bande e immondezzaio a cielo

aperto”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Russo

(Pd) a margine della risposta all’interrogazione attraverso la

quale chiedeva chiarezza sulla situazione di degrado, evidenziata

dai media locali, della zona di via dell’Istria a Trieste.

“Il tempo delle scuse ? finito – prosegue Russo -, serve un

cambio di passo e meno ipocrisia da parte di un Centrodestra che

si riempie la bocca di sicurezza e poi anche attraverso l’azienda

sanitaria e il Comune di Trieste nel concreto disinveste sulle

microaree, facendo venire meno i presidi sociali”.

“Pi? volte, nel corso degli anni, ho cercato di portare

all’attenzione della Giunta la situazione triestina che

necessiterebbe di maggiore attenzione da parte dell’Ater e di

finanziamenti regionali finalizzati ad aumentare la sicurezza e

il controllo” afferma Russo sottolineando come “appare assurdo

che di questo stato di abbandono in cui versa una porzione di uno

stabile Ater di Trieste di via dell’Istria, il presidente

dell’Agenzia abbia candidamente dichiarato alla stampa di non

saperne nulla e di non aver ricevuto segnalazioni, cosa che pone

numerosi interrogativi sulla capacit? dell’Azienda di monitorare

lo stato in cui versano i proprio comprensori”.

