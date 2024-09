(ACON) CARABINIERI. BORDIN: BEVENUTO AL NUOVO COMANDANTE MIGLIOZZI

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 (ACON) Trieste, 19 set – “Collaborare, lavorare assieme per

affrontare ci? che desta preoccupazione, in un contesto in cui

non ci sono emergenze”.

E’ con questo auspicio che il presidente del Consiglio regionale,

Mauro Bordin, ha accolto il nuovo comandante provinciale dei

carabinieri di Trieste, il colonnello Gianluca Migliozzi nel

salottino presidenziale del Palazzo di piazza Oberdan.

Bolognese di nascita, Migliozzi e giunto a Trieste dopo quattro

anni di servizio a Gioia Tauro. “E’ il mio primo incarico come

comandante provinciale, una grande responsabilit? in un

territorio che non ? molto esteso, ma ? zona di confine, con un

porto e molte dinamiche da osservare e conoscere”.

Il presidente Bordin ha richiamato l’attenzione del comandante

sul fenomeno delle baby-gang, al centro anche del dibattito

politico. Il rappresentante dell’Arma ha assicurato la massima

attenzione a tutti i particolari, agendo anche sulla prevenzione,

per evitare che i fenomeni degenerino.

L’incontro, cordiale, ? stato anche l’occasione per scambiare

alcune considerazioni su Trieste e il Friuli Venezia Giulia

“Siamo una Regione in crescita, non solo da un punto di vista

economico”, ha raccontato Bordin, che ha infine invitato il nuovo

comandante provinciale dei carabinieri a scoprire il ricco

patrimonio culturale, ambientale e anche enogastronomico di

questa Terra.

