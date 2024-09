(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 UE: Bergamini, nomina Fitto un successo, consolida lavoro coalizione centrodestra

“La coalizione di centrodestra sta lavorando molto bene. Credo la vicepresidenza esecutiva di Raffaele Fitto sia stato il risultato di un grande lavoro di squadra in cui ha svolto un ruolo decisivo Antonio Tajani, il nostro segretario nazionale. In termini puramente politici è stato un grande successo”. Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia e responsabile esteri del partito azzurro, intervenendo a Metropolis su Repubblica TV. “Ricordiamo tutti – ha proseguito – che Fratelli d’Italia, partito di cui è esponente Raffaele Fitto, non ha votato a favore di Ursula Von der Leyen, eppure oggi Fitto fa parte a piano titolo della squadra di governo dei prossimi cinque anni della Commissione europea, con un ruolo molto importante: questo è un risultato positivo per l’Italia, per il governo, ma anche per la Commissione europea. In Europa c’è una confluenza tra i socialdemocratici e i popolari, le due più grandi famiglie politiche, che ha lo scopo di governare la Commissione europea cercando di evitare uno sbilanciamento verso forze anti-europeiste e sovraniste, che tuttavia sono legittimamente rappresentative di una parte della popolazione europea. Se vediamo il risultato che ha fatto Allianz für Deutschland alle recenti elezioni, si capisce che questo asse tra socialisti e popolari ha garantito alla Commissione UE in questi anni di lavorare, certo non sempre prendendo le migliori decisioni, ma comunque tenendo al riparo la governance da un’eccessiva spinta dei sovranisti, che è una spinta dirompente. Attenzione però a fare paragoni fra quello che succede a Bruxelles e quello che succede a Roma. In Europa le maggioranze si compattano e poi si rompono sui singoli provvedimenti. Questi sono meccanismi che è difficile poi traslare in Italia, dove le logiche sono completamente diverse”, conclude.

