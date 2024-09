(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 SICUREZZA, SILVESTRI (M5S) CONSEGNA AL GOVERNO LETTERA COMITATI ROMA CENTRO: SITUAZIONE FUORI CONTROLLO

“Questo governo non cambia linea sulla sicurezza nemmeno con dati che certificano i propri fallimenti. Le rapine sono cresciute del 9,5%, le percosse e gli omicidi del 3,1%, le truffe on line del 10%. È la prima volta dal 2013 che questi dati tornano a salire. In città come Roma i reati sono cresciuti dell11% e voi non fate nulla se non andare per slogan. Vi consegno una lettera dei comitati della zona Esquilino ai quali non state rispondendo, probabilmente perché non ci sono elezioni alle porte. Eppure Giorgia Meloni in quelle zone ci andava prima di vincere le elezioni per chiedere le dimissioni della ministra Lamorgese. E ora che i dati stanno peggiorando ulteriormente e la situazione e fuori controllo? D’altronde con i “successi” che avete avuto, perché ascoltare i consigli di chi vi chiede di aumentare la video sorveglianza nelle città? Di aumentare i presidi sul territorio e di aiutare le imprese che aprono in zone difficili?”.

Così in Aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle