Polizia di Stato: Piacenza, operazione anticorruzione nella sicurezza sul lavoro

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Al link le immagini: [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/f0b045b8-74f5-11ef-9677-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/f0b045b8-74f5-11ef-9677-736d736f6674 ]

COMUNICATO STAMPA

Polizia di Stato: operazione anticorruzione nella sicurezza sul lavoro

È in corso dalle prime ore della giornata una vasta operazione anticorruzione della Polizia di Stato di Piacenza, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che coinvolge dipendenti pubblici, imprenditori e liberi professionisti, nelle Province di Piacenza, Parma, Pavia e Lodi.

Sono in corso di esecuzione perquisizioni a carico di 16 persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, concussione e falso in atto pubblico, nell’ambito di un’indagine concentrata sulle condotte di alcuni dipendenti del Dipartimento di Sanità Pubblica – Impiantistica ed Antinfortunistica dell’A.U.S.L. di Piacenza che, affiancati da liberi professionisti, agirebbero dietro ricompensa per fornire certificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per agevolare gli imprenditori nella risoluzione di problematiche inerenti agli infortuni sul lavoro occorsi nelle loro aziende

Gli esiti dell’indagine vengono comunicati nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.