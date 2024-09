(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Nuova Commissione europea, gli auguri di Agrocepi

Il Presidente Nazionale Corrado Martinangelo, unitamente agli organi dell’ Associazione, invia i

migliori auguri di buon lavoro all’ esecutivo comunitario;

con particolare riferimento all’ On. Raffaele Fitto, nominato Vice Presidente con delega alla

Coesione e al lussemburghese Christophe Hansen, nominato Commissario per l’ Agricoltura.

Fatto salvo le procedure previste per l’ insediamento della nuova Commissione, il presidente

Martinangelo auspica che l’ Europa possa segnare una svolta per una politica di coesione tra gli

Stati e rilanciare l’ agroalimentare tra i settori prioritari dell’ economia.

Il Presidente Martinangelo conclude affermando che la nomina di Fitto rappresenta un valore

aggiunto per l’ Italia e si augura che al di là delle diversità politiche si affermi il sistema Italia

giocando tutti con la stessa maglietta azzurra.