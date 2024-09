(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Morte Totò Schillaci, Amata: «Campione che ha portato il nome della nostra terra sui palcoscenici internazionali»

«Con la scomparsa di Totò Schillaci, la Sicilia saluta uno dei suoi figli più amati, un campione che ha portato il nome della nostra terra sui palcoscenici internazionali con il cuore e la grinta di chi non dimentica mai le proprie radici. Le sue prodezze in campo hanno fatto sognare milioni di italiani e resteranno per sempre nei ricordi di chi ha vissuto quei momenti di gloria. Oggi non perdiamo solo un grande calciatore, ma anche un simbolo di passione, umiltà e determinazione. Totò, con te se ne va un pezzo di Sicilia, ma il tuo spirito continuerà a brillare nei nostri cuori». Lo afferma l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata.

