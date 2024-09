(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Maltempo – Foggia, D’Attis (FI): “Cordoglio per tragica scomparsa vigile fuoco””

“Esprimo il più sincero cordoglio di tutta Forza Italia Puglia per la tragica scomparsa del vigile del fuoco che ha perso la vita durante un intervento di soccorso sulla strada statale 89, in provincia di Foggia. A tutta la sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità va la nostra commossa vicinanza. I vigili del fuoco mettono a rischio la loro vita ogni giorno per soccorrere la comunità con coraggio e generosità. Nei loro confronti nutriamo immensa gratitudine”.

Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale del partito in Puglia.

