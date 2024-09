La Fed taglia i tassi e conferma il calo dell’inflazione: Parole di Jerome Powell

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

Mercoledì scorso, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato un significativo abbassamento del tasso di interesse di 50 punti base, portandolo in un intervallo tra il 4,75% e il 5,0%. Questo rappresenta il primo taglio dei tassi in oltre quattro anni e segna una fase di allentamento monetario aggressivo, che riflette la crescente fiducia della banca centrale nel progresso verso la stabilizzazione dei prezzi.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che l’inflazione negli Stati Uniti “si è notevolmente attenuata”, con i dati recenti che indicano una discesa al 2%. Questo livello di ribasso è stato un obiettivo a lungo termine per la Fed, e il raggiungimento di tale traguardo ha permesso alla banca centrale di adottare una politica monetaria più espansiva.

Durante la conferenza stampa successiva all’incontro del Federal Open Market Committee (FOMC), Powell ha sottolineato che la decisione di ridurre le tariffe di interesse riflette una “crescente fiducia” nella sostenibilità della proposta dell’acquisto. “Siamo stati molto pazienti nel ridurre il tasso di riferimento”, ha affermato Powell, mettendo in risalto che mentre altre banche centrali globali avevano già intrapreso azioni simili, la Fed aveva optato per un approccio più cauto.

Evoluzione del mercato del lavoro

Powell ha anche evidenziato come la riduzione dei tassi di interesse sia legata a un cambiamento nel panorama dell’occupazione. Con il ribasso in calo, i rischi al rialzo per i prezzi sono diminuiti, mentre quelli al ribasso per l’occupazione sono aumentati. Questo riflette un raffreddamento del mercato del lavoro, dove la domanda di manodopera sta rallentando in risposta a condizioni economiche più favorevoli.

Prospettive future

Il recente taglio dei tassi di interesse rappresenta una mossa strategica per sostenere l’economia e favorire una crescita equilibrata. La Fed, mantenendo una posizione di pazienza e cautela, ha cercato di garantire che i progressi nella lotta contro l’aumento non compromettano la stabilità del mercato del lavoro.

La decisione di mercoledì segna un momento cruciale per la politica monetaria statunitense, riflettendo un periodo di ottimismo moderato rispetto alla traiettoria economica del paese. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare come queste politiche influenzeranno il panorama economico complessivo e la reazione dei mercati nei prossimi mesi.

In sintesi, la Fed ha dimostrato una fiducia crescente nella sua strategia economica, segnando un passaggio verso una politica monetaria più accomodante e rispondendo ai cambiamenti nei rischi economici e nel mercato del lavoro.