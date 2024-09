(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 FORZA ITALIA: DE MEO, I NUOVI INGRESSI SEGNO DI UN PARTITO VITALE

“Saluto con entusiasmo l’ingresso in Forza Italia al Comune di Roma dei due consiglieri Rachele Mussolini e Francesco Carpano che sono certo rafforzeranno ancor di più le nostre azioni politiche nella Capitale”, è quanto afferma in una nota l’europarlamentare FI-PPE Salvatore De Meo.

“Il loro apporto propositivo – aggiunge De Meo – sarà di ulteriore stimolo a preparaci convintamente all’appuntamento elettorale per dare alla Capitale una proposta di governo alternativa a quella attuale che sicuramente non sta trovando alcun gradimento da parte dei cittadini e degli stessi turisti. In questo periodo così complesso per la Capitale – continua De Meo – Forza Italia, grazie allo straordinario lavoro del coordinamento cittadino guidato da Luisa Regimenti, rafforza la sua presenza in città facendosi interprete delle esigenze e delle aspettative dei cittadini e lavorando ad un progetto che dia a Roma la sua meritata posizione sullo scenario europeo e internazionale. La loro adesione a Forza Italia conferma la continua crescita del partito e la credibilità del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, sempre più punto di riferimento autorevole e credibile nell’area moderata del panorama politico italiano”, conclude De Meo.

