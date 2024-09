(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 DDL SICUREZZA, MONTARULI (FDI) : PRIORITÀ MELONI IMPEGNO CON ITALIANI

“La votazione alla Camera del pacchetto sicurezza dimostra come sia una

priorità del Governo Meloni portare più rigore a tutela dei cittadini in

particolare delle fasce più deboli. Dalla norma anti occupazioni a quella

anti borseggiatrici, Fratelli d Italia e’ in prima e al fianco di chi per

troppo tempo e’ stato lasciato solo da una sinistra che non si è mai curata

di questi fenomeni che nel frattempo dilagavano nelle nostre città. Riprova

ne è che le città maggioranente colpite sono proprio quelle amministrate da

loro. D’altra parte, ancora in questi giorni, abbiamo assistito ad una

opposizione che vota contro le misure a difesa delle forze dell’ordine-

come la norma anti rivolta-, mentre ha riproposto il numero identificativo

per agenti. Con orgoglio continuiamo su questa strada, consapevoli che

aggiungiamo l’ennesimo tassello a quanto già fatto in termini di

potenziamento dei corpi di polizia e di presenza sul territorio”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, relatrice del pacchetto sicurezza e vice

capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 18 settembre 2024