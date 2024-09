(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 DDL LAVORO, BARZOTTI (M5S): SU SALARIO MINIMO MAGGIORANZA VOLTA ANCORA SPALLE A 4 MLN LAVORATORI

ROMA, 18 SETTEMBRE 2024 – “L’Italia è il Paese avanzato con gli stipendi più bassi ma la maggioranza continua a opporsi pervicacemente al salario minimo. Lo ha fatto anche questa sera, bocciando il nostro emendamento al ddl Lavoro in discussione in XI commissione alla Camera. Di recente, Eurofound ha constatato che nell’ultimo anno, nei Paesi che hanno già adottato tale provvedimento, le retribuzioni nominali hanno fatto un balzo in avanti arrivando in taluni casi a quadruplicare l’aumento dell’inflazione. Fissare una soglia minima oraria di 9 euro l’ora significherebbe, altresì, garantire a ciascun lavoratore una pensione più alta del 10%. Tutto ciò però interessa nulla a una maggioranza e a un Governo che antepongono mere ragioni ideologiche agli interessi di 4 milioni di lavoratrici e lavoratori. Se questi sono i patrioti, stiamo freschi”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle