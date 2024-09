DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD Mittelmoda, a Milano il premio assegnato da Confindustria Toscana Nord

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

*Mittelmoda, a Milano il premio assegnato da Confindustria Toscana Nord*

C’era anche il tessile di Prato a Milano alla trentesima edizione dei

Fashion Award dell’International Lab of Mittelmoda. Si tratta di uno dei

concorsi più ambiti e conosciuti a livello internazionale, che, nato nel

1993, ha sviluppato una rete internazionale di contatti con oltre 600

scuole di fashion design in 67 nazioni, diventando così una concreta

occasione di scambio e confronto per la creatività dei giovani stilisti.

Oltre 500 le candidature arrivate da tutto il mondo, fra cui lo scorso

luglio sono stati scelti 26 finalisti che si sono ‘sfidati’ questa

settimana a Milano nell’ambito della passerella del Micam, la mostra

internazionale calzature concerie affini e macchinari. Fra i nove premi in

palio c’era anche quello promosso da Confindustria Toscana Nord,

nell’ambito del ‘Prato Circular & Sustainability Award’. A rappresentare

l’associazione in giuria, presieduta da Matteo Marzotto nella sua veste di

presidente di Mittelmoda, è stato Leonardo Raffaelli, componente il

Consiglio della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord.

A vincere il premio è stata la giovane stilista* Lorena Valle* della scuola

di formazione superiore specializzata Afol Moda di Milano. La motivazione è

stata la seguente: “Per la proposta molto innovativa di vari capi di

abbigliamento, utilizzando molteplici tessuti rigenerati nel rispetto della

sostenibilità”. Il concorso, a partecipazione gratuita, era riservato a

stilisti e studenti fra i 22 e 30 anni di fashion design di college di arte

e design di tutto il mondo; i finalisti hanno avuto diritto a una sfilata

di moda capsule sulla passerella di Mittelmoda a Milano. Un palcoscenico

privilegiato, davanti a numerosi imprenditori, addetti ai lavori,

giornalisti e appassionati di moda e innovazione.

“Essere presenti in rappresentanza del distretto tessile pratese

all’interno di un palcoscenico internazionale dimostra l’attenzione delle

aziende di Confindustria Toscana Nord per la formazione di nuovi talenti

che saranno i protagonisti della moda del futuro – spiega *Leonardo

Raffaelli* -. Il premio che abbiamo voluto assegnare richiama la vocazione

del tessile pratese per la sostenibilità e in questo modo la sottolinea e

la valorizza in un contesto prestigioso come quello di Mittelmoda.”

Gli altri premi in palio erano i due ‘assoluti’, Innovazione e Creatività.

E poi Abbigliamento uomo e donna, Scarpe, Borse, TheOneSeasonLess, Pelle

Italiana, Accessori, Tessile e Materiali, Premio IdeaBiella Giovani

Creatività.

*Allegate foto della premiazione e delle sfilate con due modelli della

vincitrice*

