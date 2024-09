COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI MERCOLEDI 18 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Ancona, 18 SETTEMBRE 2024

VERSO EXTRA G7 SALUTE:

L'8 OTTOBRE 2024 ALLA LOGGIA DEI MERCANTI: "ALIMENTIAMO IL NOSTRO BENESSERE"

‘Extra G7 Salute – il festival del vivere bene da ogni punto di vista’ in programma dal 3 al 13 ottobre ospita l'8 ottobre 2024 ad Ancona, alla Loggia dei Mercanti il convegno dove si affronterà il tema: "Alimentiamo il nostro benessere" a cura dell'AST di Ancona, direzione scientifica dott. Massimo Mazzieri, direttore socio-sanitario AST Ancona.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella tappa del G7 Salute tenutasi a Genova l’11 e il 12 luglio 2024, ha sottolineato come “l’invecchiamento attivo attraverso la prevenzione lungo tutto il corso della vita è una delle tre priorità della presidenza italiana del G7 Salute che si svolgerà ad Ancona il prossimo ottobre. Questa longevità però deve essere accompagnata da politiche volte a garantire più salute. Gli ultimi dati della sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità indicano in Italia un 28% di persone completamente sedentarie, un 10,4% di obesi e un 43% di persone alle quali è stato consigliato di perdere peso. Condizioni che possono favorire l’insorgenza di malattie non trasmissibili e che inducono al rafforzamento delle strategie di prevenzione che passano per l’adozione di corretti stili di vita, a partire da una sana alimentazione e da un’adeguata attività fisica (Fonte: Min. Salute, 2024). Alimentarsi non è soltanto un mero atto volto al sostentamento del nostro organismo. L’atto di alimentare noi stessi e chi ci circonda racchiude in sé una miriade di significati che nel tempo mutano ed evolvono al pari della nostra stessa esistenza. Ma quale cibo cerca ed ha cercato l’uomo? Prima forse un cibo in quantità adatte al sostentamento, poi si è ritenuta centrale la sicurezza e la salubrità dello stesso, oggi tutto questo non ci basta…il cibo non deve essere solo sano, ma anche sostenibile. La sostenibilità alimentare è oggi una conditio sine qua non per la nostra amata Terra e per i popoli che la abitano. Si stima che la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi entro il 2050. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, è un programma d’azione per le persone e per il pianeta. L’alleanza inter-istituzionale costituisce una base imprescindibile per veicolare ai nostri figli l'importanza della nutrizione per una società futura più sana e consapevole: la scuola, la sanità e le altre Istituzioni per un unico obiettivo di salute. Ognuno porterà il proprio contributo e le proprie esperienze che spesso si intersecano ed avrà modo di spiegare la propria azione alla popolazione, portando un messaggio comune: il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, la sanità e le altre Istituzioni per un unico obiettivo di salute. Il mondo delle Università sarà presente con alcune interessanti tematiche nutrizionali ed inerenti al benessere. La componente sanitaria sarà rappresentata con interessanti relazioni sulla nutrizione nelle diverse fasi della vita e per quello che concerne la nutrizione ospedaliera e territoriale e vedrà la partecipazione della Presidenza dell’Ordine dei Medici di Ancona. L’evento sarà arricchito dalla presenza di prestigiose Organizzazioni Internazionali e Nazionali: tra queste possiamo ricordare: UNICEF, la World Federation of Public Health Associations (WFPHA), la Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI); la Regione Marche (Agenzia Regionale Sanitaria).