(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 *ALLARME MALTEMPO, MARCHETTI (LEGA): “BOSCO DELLA PANFILIA, QUALI AZIONI DI

PULIZIA DAL MATERIALE LEGNOSO SONO STATE PREDISPOSTE LUNGO IL CORSO DEL

RENO?”*

BOLOGNA, 18 SET – “Bosco della Panfilia: quali azioni di pulizia dal

metriale legnoso sono state predisposte dalla Regione per manutenere a

dovere il corso del fiume Reno?”.

Il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, presenterà nei

prossimi giorni un accesso agli atti per “verificare quali misure siano

state prese riguardo alla pulizia del fiume Reno, in particolare nel tratto

tra Galliera e Terre del Reno”.

Il leghista chiederà di verificare se “il materiale legnoso presente sia

stato trasportato naturalmente o sia frutto di tagli non rimossi,

sottolineando l’importanza di una corretta manutenzione per prevenire

rischi idrogeologici e garantire la sicurezza delle comunità locali”.

