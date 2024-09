(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 Agroalimentare: Bizzotto, proposta modifica al bilancio Ue per scongiurare tagli fondi promozione prodotti

Roma, 18 set – “Alla sconsiderata proposta della Commissione europea di ridurre a 92 milioni di euro per il 2025 i fondi per la promozione dei prodotti agroalimentari, come Lega abbiamo replicato con tempestività e fermezza chiedendo un intervento del Governo. Un taglio inaccettabile che minerebbe pesantemente la crescita delle esportazioni dei prodotti Made in Italy. Accogliamo con favore la risposta alla mia interrogazione arrivata oggi dal ministero di competenza che assicura che l’Italia si farà portavoce per proporre una modifica del bilancio, al fine di destinare ulteriori risorse per finanziare le politiche di promozione al momento sprovviste di budget. Ringrazio quindi il governo di centrodestra per l’impegno dimostrato a supporto del comparto. Mi auguro, però, che la nuova Commissione europea abbandoni le ideologiche politiche green che in questi anni hanno messo sotto accusa l’agricoltura italiana penalizzando tutta la filiera agroalimentare, e che finalmente venga messa la parola fine a vere e proprie follie come i finanziamenti milionari erogati da Bruxelles per la produzione di cibo sintetico”.

Così la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo Lega a Palazzo Madama e componente della commissione Agricoltura.

