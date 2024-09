[Università di Verona] nuovo accordo Univr lega Verona alla Cina

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 146 a. 2024

Verona, 17 settembre 2024

Comunicato stampa

Studenti Univr sui banchi della Ningbo University

Un nuovo accordo del dipartimento di Lingue e letterature straniere

lega Verona alla Cina

È stato siglato a Ningbo, in Cina, negli spazi della Ningbo University, il nuovo accordo operativo tra la School of Humanities and Communication e il dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’università di Verona. L’accordo, che corona la collaborazione tra i due atenei, è stato firmato ad agosto, durante la prima Summer School organizzata tra le università grazie a una collaborazione nata, nel 2023, su iniziativa dalla direttrice del dipartimento di Lingue e Letterature straniere Roberta Facchinetti e accolta con entusiasmo dal magnifico rettore Pier Francesco Nocini.

“Il nuovo accordo operativo – ha spiegato la direttrice Facchinetti – suggella simbolicamente l’impegno profuso in questi ultimi dieci anni per lo sviluppo e il consolidamento dello studio della lingua cinese in ateneo. A partire dal nuovo anno accademico, infatti, il cinese sarà insegnato anche al Centro linguistico e in tutti i cinque anni dei percorsi di laurea triennale e magistrale di Lingue a indirizzo turistico-commerciale proposti dal dipartimento”.