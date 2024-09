(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Turista morta a Napoli, Nappi (Lega): vicini alla famiglia di Chiara, urge

chiarezza

“Siamo affettuosamente vicini alla famiglia di Chiara Jaconis, morta in una

maniera assurda ed evitabile. Nonostante il lavoro straordinario del

personale sanitario, che ringraziamo, non è stato possibile salvarle la

vita. Poteva accadere dovunque, certo, ma siamo particolarmente addolorati

che questa tragedia abbia avuto luogo proprio a Napoli, in un contesto di

serenità e gioia, in una strada piena di quelle luci e colori che scaldano

il cuore ai napoletani e ai tanti turisti che l’affollano. Siamo sicuri

però che le forze dell’ordine sapranno fare piena luce su questa drammatica

vicenda”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio

regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

