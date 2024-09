(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Infrastrutture, Miele (Lega): “Con raddoppio Campoleone-Aprilia onoriamo impegno per rete moderna e sicura”

Roma, 17 set. – “Bene che l’iter per il raddoppio della linea Campoleone-Aprilia stia proseguendo in maniera spedita con l’aggiudicazione del secondo appalto. L’impegno ad ammodernare la nostra rete ferroviaria, rendendola certamente più sicura, e a garantire una maggiore interconnessione alla provincia di Latina sta dando i risultati che volevamo per il nostro territorio. Questo significa servizi più efficienti per i nostri cittadini e condizioni migliori per le imprese che operano nella nostra provincia. Avanti così”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.