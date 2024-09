CS: Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo Commissione Europea

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo Commissione Europea 1

Derniolo: «Grande Risultato per l’Italia e la Puglia»

Confartigianato Imprese Lecce si congratula con Raffaele Fitto per la proposta della sua nomina a

vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla Coesione e alle Riforme.

«È un grande risultato per l’Italia e per la Puglia, un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni –

afferma il presidente di Confartigianato Lecce Luigi Derniolo -. Siamo convinti che Fitto possa

rappresentare al meglio gli interessi dell’Italia in Europa. Congratulazioni e buon lavoro».

Conf ar t igi anat o Impr es e L e c c e