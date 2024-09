comunicato Via Traiana

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 VIA TRAIANA: A FINE SETTEMBRE LA STRADA VERRÀ RICONSEGNATA, AL DI LA DELLE SCENEGGIATE

In merito alle strumentalizzazioni che alcuni soggetti politici stanno portando avanti su Via Traiana ci teniamo a precisare che la Città Metropolitana di Roma, fin dall’inizio della nuova amministrazione Gualtieri ha lavorato in maniera costante per far si che la S.P. 86/a Traiana Segni Roccamassina potesse essere riaperta e consegnata di nuovo ai cittadini.

Da subito infatti ci siamo attivati per l’ulteriore reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di un intervento definitivo, dopo quello provvisorio di cui si erano occupati i locali consiglieri metropolitani (bipartisan) nella precedente consiliatura.

Dopo la stesura del progetto definitivo che vedeva la necessità di procedere a degli espropri per pubblica utilità, si è reso necessario, da parte del Comune di Segni, richiedere l’autorizzazione paesaggistica.

Successivamente si è dovuto acquisire il parere del vincolo archeologico da parte del MBAAC, il parere della Asl, sugli strumenti urbanistici ed il nulla osta della Regione Lazio sul vincolo idrogeologico.

La Città Metropolitana ha, quindi, immediatamente predisposto gli atti per l’affidamento dei lavori che sono stati consegnati in data 15 gennaio 2024.

La data ultima per il fine lavori, tenendo conto delle sospensioni dovute ad eventi meteorologici avversi, anche recenti, è fissata al 29 settembre 2024.

Pertanto a fine settembre è prevista la conclusione del cantiere e la conseguente riapertura definitiva di Via Traiana. Come da contratto e non certo per le provocazioni di chi invece di dialogare fa campagna elettorale.

La Città Metropolitana ha lavorato seriamente per la riapertura di Via Traiana e i lavori stanno proseguendo nei tempi stabiliti.

Le strumentalizzazioni politiche di questi giorni, che non hanno ragione d’essere visto l’avanzamento dell’opera, creano solo confusione a discapito dei cittadini e della comunità, oltre a rischiare il rallentamento delle opere, e sono fatte da chi vorrebbe prendersi i meriti e non ne ha nessuno. Tra le amministrazioni ci dovrebbe essere unità d’intenti per dare risposte concrete ai bisogni e alle necessità dei cittadini, cosa che la Città Metropolitana di Roma ha sempre fatto in questi anni, ma evidentemente ad alcuni personaggi politici tutto ciò non interessa poiché solo la bagarre è il loro stile.

La Consigliera delegata alla viabilità della Città metropolitana di Roma. Manuela Chioccia