Comunicato stampa | BRA’S, COLDIRETTI CUNEO: DEGUSTAZIONI GUIDATE, VINI, BIRRE E PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO

BRA’S, COLDIRETTI CUNEO: DEGUSTAZIONI GUIDATE, VINI, BIRRE E PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO

Esperienze sensoriali uniche con abbinamenti tra eccellenze enogastronomiche locali e prodotti del territorio, accompagnate da esperti sommelier e maestri del gusto.

Nel weekend del 21 e 22 settembre, Coldiretti Cuneo e Campagna Amica saranno protagonisti dell’evento Bra’s con una serie di degustazioni guidate che metteranno in risalto le eccellenze enogastronomiche piemontesi. Queste esperienze, organizzate nel “Cortile delle Eccellenze” allestito nel cortile di Palazzo Mathis, offriranno un’immersione nei sapori e nelle tradizioni locali.

Si comincia sabato 21 settembre alle ore 17.30 con la degustazione “I rossi The Green Experience incontrano la tradizione”. I partecipanti avranno l’opportunità di assaporare tre vini rossi, abbinati a tre ricette della tradizione piemontese. A guidare l’assaggio saranno il Sommelier AIS Pietro Benzi e Franca Pejrone dell’Agriturismo Antica Cascina Costa di Pagno, che condurranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta dei sapori autentici del territorio.

La domenica si aprirà alle ore 11.00 con “La Birra Baladin e i prodotti Bra’s”, un appuntamento che vedrà protagoniste tre birre artigianali Baladin, abbinate ai prodotti tipici di Bra: la famosa Salsiccia di Bra, il formaggio Bra DOP, il Riso di Bra e le verdure degli orti braidesi. L’assaggio sarà guidato dal mastro birraio Baladin, insieme al noto cuoco Fabrizio Viglietti, che sapranno combinare birra e cibo in un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.

Il weekend si concluderà domenica 22 settembre alle ore 17.30 con “La biodiversità nel piatto, formaggi e bianchi The Green Experience”. La degustazione offrirà tre vini bianchi abbinati a un ricco tagliere di formaggi locali, tra cui Bra tenero e duro, Blu di capra e toma di pecora di Langa. Il Sommelier AIS Pietro Benzi e il maestro assaggiatore ONAF Fabrizio Pellegrino guideranno un’esperienza unica all’insegna della biodiversità del nostro territorio.

Tutte le degustazioni sono aperte al pubblico e accessibili previa prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Attraverso queste degustazioni, Coldiretti e Campagna Amica si impegnano a offrire un’esperienza che unisca il meglio delle tradizioni enogastronomiche locali con la valorizzazione della nostra biodiversità. Il nostro impegno è quello di promuovere i sapori autentici del nostro territorio, facendo conoscere il prezioso lavoro che i nostri produttori svolgono quotidianamente per offrire prodotti sani e genuini”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per mettere in risalto l’eccellenza dei nostri prodotti, dalle birre artigianali ai formaggi tipici, creando un legame diretto tra produttori e consumatori. È un modo per riscoprire le radici profonde che ci legano alla nostra terra”, aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo.

