(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 CARCERI, DELMASTRO (FDI): COMPLIMENTI A POLIZIA PENITENZIARIA PER OPERAZIONE BRESCIA

“Complimenti agli uomini e alle donne del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Milano per l’importante operazione di polizia condotta la scorsa notte presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia. Grazie alla delicata attività investigativa delle nostre forze di polizia, è stata bloccata un’intensa attività illecita finalizzata all’introduzione di droga e cellulari in carcere, per permettere ai detenuti di comunicare con l’esterno.

Mai più carceri colabrodo con il Governo Meloni! Lavoriamo al fianco dei nostri uomini in divisa per mettere in sicurezza i penitenziari italiani.”

È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale