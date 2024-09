CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MERCOLEDì 18 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

PRESIDENTE

📌10.30 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Partecipazione all’Assemblea annuale di Confindustria

📌15 Incontro con l’Ambasciatore di Spagna in Italia, S.E. Miguel Ángel Fernández-Palacios

AULA

📌9.30 seguito voti Ddl Sicurezza e a seguire voti:

Ddl di ratifica

Ddl Valutazione studenti

Mozione Cittadinanza

Mozione Diritto allo studio

Pdl Istituzione Giornata degli internati italiani

Doc Insindacabilità Vittorio Sgarbi (fino h 13.30 e p.m.)

👉 15 QT

👉 16.15 Commemorazione Ottaviano Del Turco

👉A seguire voti argomenti non conclusi

COMMISSIONI

📌 8.30_Covid_Costituzione della Commissione (Elezione presidente, vice e segretari)

📌8.30_Difesa_ Audizione su sicurezza nazionale (Scaccabarozzi , direttore ON RADAR Fondazione Menarini)

📌13.30_Attività produttive Camera e Senato_Audizioni su Albo nazionale della attività commerciali

📌13.45 Aula Commissione Ambiente: presentazione del Rapporto intermedio “Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione Pnrr-Pnc”. Diretta webtv

📌14_Finanze_Audizioni associazioni categoria su fiscalità prodotti del tabacco

📌14.20_Ambiente_Audizioni su ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana

📌14.30_Esteri_Votazioni risoluzioni sul Venezuela

📌15.15_Affari costituzionali_Votazioni su abrogazione di norme prerepubblicane

📌15.20_Votazioni su Istituzione Commissione di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico

📌15.30_Infanzia_ Audizione del Sottosegretario alla Salute, Gemmato

GIUNTA REGOLAMENTO

📌14 – Giunta per il Regolamento in Biblioteca del Presidente

EVENTI

📌10 Inaugurazione Mostra per Giornata Alzheimer in Galleria dei Presidenti. Partecipa Segretaria di Presidenza Patriarca

📌10 Sala del Refettorio. Convegno “Nuovi conflitti: il ruolo dell’intelligenza artificiale e la guerra cognitiva”. On. Bagnasco

📌11 Sala Matteotti. Convegno: “Incontro con le associazioni animaliste italiane. Confronto sui pericoli connessi alle pdl pro caccia”. On. Silvestri. Partecipa Vicepresidente Costa, diretta web.

📌15 Sala Regina. Convegno: “Claudio Napoleoni. Politica, economia, filosofia”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta web

📌15 Aula Gruppi. Convegno: “Investimenti del Made in Italy negli USA, la nuova legislazione”. Gruppo Misto

📌17.30 Sala Sacrestia. Inaugurazione della mostra: “Vento – Wind”, di Petra De Goede. On. Mollicone

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione libro “Logistica e supply chain per non addetti ai lavori. Carmine Fabio Raimondo

📌13 Presentazione libro “Mi raccomando; A mamma! Appunti di un caregiver” di Marco Mancini. Mauro D’Attis

📌14.30 Presentazione evento a Brucoli: “Italia, le radici della bellezza”. Manlio Messina

📌16 La riduzione del rischio della libertà personale alla tutela della salute pubblica. Simona Loizzo

📌19 Festival Gigi Riva. Daniela Torto