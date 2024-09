A R T E C O N T E M P O R A N E A 2 – C o l l e z i o n e p e r m a n e n e t e

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

Collezione permanenete

1984 – 2024

22 settembre 2024 – 4 novembre 2024

A cura di Veronica Zanardi

MUSEO BUTTI | CONTEMPORANEA, Viale Varese 4, Viggiù (VA)

Inaugurazione

Domenica 22 settembre dalle ore 11.00

Orari

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 14.30-18.30

Domenica 14.00 – 18.00

Con l’apertura della nuova sede espositiva, il Museo Butti | Contemporanea ha vissuto nell’anno trascorso un

rilancio delle attività espositive: dello scorso settembre l’apertura con la personale del pittore Mario Raciti -catalogo

con testo critico di Sandro Parmiggiani-, seguita da quella di Arcangelo -il cui testo in catalogo è stato curato da

Roberto Gramiccia-, e poi, riaffermando la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, che sin dalla sua

fondazione ne ha delineato e caratterizzato la storia, la mostra Dialoghi ha visto l’esposizione di opere realizzate

dagli studenti della Scuola di Pittura.

La mostra ARTE CONTEMPORANEA 2 – Collezione permanente, vuole ora celebrare il 40° anniversario di

apertura del Museo, voluto nel 1984 dal Conservatore Gottardo Ortelli, che già dal ’77 aveva inaugurato le prime

mostre in questi spazi, seppur non ancora museali. Intenzione del pittore era far conoscere l’arte a Viggiù e l’arte

di Viggiù, la millenaria storia artistica viggiutese, ricca di eventi di alto valore, che vede rappresentata nel Museo

Butti solo una minuscola porzione di quanto ha lasciato in eredità al mondo vuole continuare ad essere partecipe

ed attiva nei fatti dell’arte, rivivere nell’oggi ed essere fautrice di nuove avventure.

La costituzione del nucleo della Raccolta d’Arte Contemporanea, esposta in una prima mostra Arte

Contemporanea 1, acquisizioni e donazioni, tenutasi nell’estate del 1992 a cura di Gottardo Ortelli, ha visto un

significativo incremento reso possibile dalla generosità di artisti, amici-sostenitori del Museo, che hanno donato

le opere in segno di tangibile sostegno alle linee culturali sin qui perseguite.

Il curriculum delle mostre che il Museo ha organizzato, scrive Ortelli, è di altissima caratura, ci sentiamo di

affermarlo senza falsa modestia e tale da fare invidia ai musei maggiori. Abbiamo realizzato, anche nell’ambito

contemporaneo, mostre di alto livello, alcune memorabili dedicate ad artisti di qualità e levatura indiscussa, ma

abbiamo saputo anche cogliere tempestivamente l’affermarsi di personalità che hanno trovato poi più vasti

consensi, ed ancora, il nuovo interesse per artisti che pur essendo laterali al proscenio producevano opere di

rilievo.

E dunque, a celebrare questo importante anniversario, è visibile una significativa raccolta che di fatto costituisce

il prezioso patrimonio del Museo. in mostrale opere di:

Arcangelo, Rosalda Giraldi Bernocchio, Floriano Bodini, Maurizio Bottarelli, Italo Bressan, Alessandra Buzzi,

Ignazio Campagna, Nino Cassani, Italo Chiodi, Emilio Corti, Luigi Crippa, Sandro De Alexandris, Misia De

Angelis, Beppe Devalle, Piermario Dorigatti, Alex Fieschi, Attilio Forgioli, Marco Grimaldi, Igino Legnaghi,

Gesina Luigi Mainolfi, Giuseppe Maraniello, Giancarlo Marchesi, Feranco Marrocco, Franco Meneguzzo,

Paolo Minoli, Bruno Munari, Ayako Nakamiya, Claudio Olivieri, Gottardo Ortelli, Pietro Pasquali, Giancarlo

Pozzi, Mario Raciti, Rossella Rapetti, Gianni Robusti, Giancarlo Sangregorio, Tetsuro Shimizu, Ivo Soldini,

Francesco Somaini, Elena Strada, Grazia Varisco, Luigi Veronesi e Giorgio Vicentini

Mostre realizzate

Gianni Berengo-Gardin; Gianni Colombo; Giò Pomodoro; Concetto Pozzati; Gabriele Basilico; Michele Pellegrino; Italo Zannier;

Disseminazioni, a cura di Filiberto Menna; Alfredo Chiappori; Tullio Pericoli e Emanuela Pirella; Fantasia allo specchio, Il set del

“Casanova di Fellini”; I Longhi, Una famiglia di architetti fra Manierismo e Barocco; Fausto Melotti, La dimensione del disegno;

Franco Meneguzzo, Il tempo della scultura; Dadamaino; Luigi Mainolfi; Picasass, Una tradizione millenaria; Ferdinando

Scianna, Sicilia e altro; Tabellionati notarili dell’area viggiutese dal 1910 al 1829; Beppe Devalle; Andrea Cascella, Il senso della

scultura; VA 84, L’arte a Varese e dintorni; Davide Benati; Attilio Forgioli; Giuseppe Maraniello; Emilio Tadini; Alik Cavaliere;

Maurizio Bottarelli; Enrico Butti, I quadri restaurati; Paolo Minoli; Nino Cassani; Arte Contemporanea 1; Luigi Veronesi;

Alessandra Bonoli; Alessandra Buzzi; Ivano Gianola, Quattro case un palazzo; Arturo Tosi, Ridisegno dell’area museale;

Francesco De Rocchi, Alberto Ghinzani, Enrico Butti, Omaggio nel 150° anniversario della nascita; Floriano Bodini; I Biennale

di Scultura di Viggiù, Esperienze attuali tra Lombardia e Canton Ticino; SOMS, La raccolta, l’archivio e la biblioteca della Scuola

d’Arte Industriale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Viggiù (prima parte); Franco Marrocco, Evocazione e ascolto;

SOMS, Scuola d’Arte Industriale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Viggiù (seconda parte); Paolo Gallerani; II Biennale

di Scultura di Viggiù, Sezione proposte; SOMS, Scuola d’Arte Industriale della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Viggiù

(terza parte1922-1939); Viggiù, Ricordi in bianco e nero, luoghi e protagonisti; Enrico Butti, La Vittoria, presentazione di un

restauro; Fernando De Filippi; Gli artisti viggiutesi del Novecento, restauro degli spazi museali; Nando Conti; Gottardo

Freschetti; Arte Contemporanea, Opere dalla collezione; Benito Monti, Opere su carta d’arte contemporanea da collezioni

private; Scultori Viggiutesi dell’Ottocento, Inaugurazione nuovi spazi museali; Franco Fossa; Floriano Bodini; Franco Pedrina;

Ettore Cedraschi; Gottardo Ortelli, Dipinti e disegni; Giorgio Sovana, Legni e disegni; Romano Sala, Segno e materia; Enzo

Capozza e M.Rita Fedeli; Giuseppe Antognazza, Icone scritte; Bruno Gabrieli, Forme in divenire; Maria Teresa Gonzalez

Ramirez, Respiro de luz; Aria, Campagna, Conconi, Corti, Zanzottera; Tobia Ravà, Tiferet equilibri armonici; Giacomo Buzzi

Reschini; Giuseppe Antognazza; Paul Scharff, Incontri; Migliorini-Ceccotti, Corpi; Pozzi Ambrogio, Tra arte e design; Achille

Triacca, Tensioni cromatiche; Gottardo Ortelli, Attraverso le soglie del colore; Emilio Negretti, Forme plastiche; Amleto Emeri,

Spazio-luce; Giancarlo Sangregorio, Incisioni; Fausto Bianchi, Una testa senza mondo; Tetsuro Shimizu, Imperfezione; Duilio

Bartolini, Il corpo di una linea; Pasquale Martini, Oltre la materia: forme e simboli; Slittamenti del cuore, Nove artisti allievi di

Gottardo Ortelli; Fujio Nishida, Il colore del silenzio; Aldo Alberti; Giancarlo Pozzi, Sacre cortecce; Ayako Nakamiya, Torno al

firmamento; Vittorio Tavernari; Pietro Pasquali, Altroquadro; Luciano Gatti, Per mare e per segno; I Biennale d’Arte Giovani

2016; Elena Strada, Tracce e ossessioni; Collezione d’Arte Contemporanea, Nuove acquisizioni; Giorgio Vicentini, Il sogno

della realtà; Alessandro Fieschi, Dentro le fonti del visibile; Rosella Rapetti, Tra cielo e terra; La scultura all’Accademia di Belle

Arti di Carrara; Aldo Ambrosini, Punto esclamativo; Gian Luigi Bennati, Opere inedie; Marco Grimaldi, Visioni in assetto variabile;

II Biennale d’Arte Giovani 2018; Enrico Butti pittore; Misia de Angelis, Parvenze d’infinito; Nino Cassani, Evoluzione; Piermario

Dorigatti, Luna nera ed altre visioni; Ignazio Campagna, Armonie plastiche; REALART6; Bruno Fasola; Mario Raciti, Affiora,

adombra; Arcangelo, Pittore ulissico; Dialoghi.

Visita virtuale della mostra