*ROMA. BOCCEA, SENTINELLE CIVICHE “PATTUGLIANO” IL QUARTIERE IN NOTTURNA *

*Daniele Giannini, promotore dell’iniziativa: “Tenere alta l’attenzione

sulla sicurezza in zona” *

Ieri in tarda serata è partita ufficialmente la tanto attesa passeggiata

delle “Sentinelle Civiche”. Richiesta a gran voce dai residenti della zona

Boccea, finita nelle ultime settimane alle cronache per via di una

escalation di furti, e organizzata da Daniele Giannini, già presidente del

Municipio XVIII (oggi XIII), l’iniziativa ha visto una decina di residenti

camminare con fratini e torce per le vie del quartiere, partendo da

Circonvallazione Cornelia, importante snodo della viabilità e del trasporto

pubblico locale.

“L’obiettivo – spiega il promotore Daniele Giannini, che già in settimana

aveva organizzato una manifestazione sull’argomento, raccogliendo 500 firme

– è quello di muoversi per la zona a piedi, al calar del buio, tenere gli

occhi aperti e segnalare alle forze dell’ordine ogni eventuale scena di

crimine o degrado a cui dovessimo assistere, documentando eventualmente il

tutto con foto o video. Chiediamo alle istituzioni, locali e non – prosegue

– di ottenere una maggior presenza nel nostro territorio delle forze di

polizia, a cui lo ribadiamo, diamo tutta la nostra solidarietà e a cui non

vogliamo in alcun modo sostituirci. Con le Sentinelle Civiche vogliamo

riportare alta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle nostre strade,

fondamentale per una città che si appresta ad ospitare il Giubileo tra meno

di un anno, e portare questa iniziativa, presto, in molti altri Municipi

della Capitale, non solo nei quartieri semi centrali, ma anche e

soprattutto nelle periferie più lontane. Proseguiremo con altre

manifestazioni come questa ancora a lungo – conclude Giannini – perché le

donne, le famiglie e i commercianti, possano vivere un quartiere sicuro,

senza che, da una certa ora in poi, scatti il coprifuoco, come purtroppo

accade ad oggi”.

