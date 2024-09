(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 *Previsioni meteo per domani, martedì 17 settembre, e i prossimi giorni: raccomandata la massima attenzione*

Ricordando l’allerta meteo emessa per domani, martedì 17 settembre, dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae – che per il territorio del comune di Ravenna è gialla per criticità idraulica e idrogeologica, temporali, vento, stato del mare e criticità costiera – si evidenzia che *per i giorni successivi (mercoledì e giovedì) i fenomeni sono previsti in intensificazione.*

Pertanto – fermo restando che man mano che le previsioni di Arpae e Agenzia regionale verranno aggiornate si daranno nuove e più puntuali comunicazioni – l’Amministrazione comunale ritiene opportuno ribadire ancora una volta che *sono necessarie la massima attenzione e la massima prudenza da parte di tutti.*

Per le criticità previste per domani *si raccomanda in particolare di:*

– prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato);

– fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati;

– prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati;

– non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

Si invitano inoltre i cittadini a *mantenersi aggiornati consultando il sito https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kr4xzn/yluqs4/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5jb211bmUucmEuaXQ?_d=98F&_c=f7d6114b [1] e i canali social del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale.*

E si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del *servizio di informazione telefonica Alert System*, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad *iscriversi* al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kr4xzn/yluqs4/uf/4/aHR0cHM6Ly9yZWdpc3RyYXppb25lLmFsZXJ0c3lzdGVtLml0L3JhdmVubmE?_d=98F&_c=d9a7780d [2]

