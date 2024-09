Parchi e giardini storici finanziati dal PNRR, appuntamento mercoledì 18

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 **Parchi e giardini storici finanziati dal PNRR, appuntamento mercoledì

Il giardino storico di Villa La Quiete, appartenente al Sistema Museale di

Ateneo (SMA), rinasce grazie ai fondi del PNRR. E così anche Villa di

Celle a Pistoia, Villa Gamberaia a Settignano, Villa Garzoni a Collodi,

Villa Le Corti a San Casciano Val di Pesa sono state al centro di

interventi di restauro e riqualificazione resi possibili dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al tema è dedicato l’appuntamento *“Parchi e Giardini storici finanziati

dal PNRR

”*, spitato proprio in Villa La Quiete *mercoledì 18 settembre* (via di

Boldrone 2, Firenze – *ore 10.15*) e organizzato da SMA, Regione Toscana e

Ministero della Cultura.

Ad aprire la manifestazione, con i loro saluti, saranno la rettrice

*Alessandra Petrucci*; *Eugenio Giani*, presidente della Regione Toscana;

*Angelantonio Orlando*, direttore generale Unità di Missione per

l’attuazione del PNRR (Ministero della Cultura); *Antonella Ranaldi*,

soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato. A seguire,

prenderanno la parola *Luigi Scaroina*, dirigente SG Servizio VI –

Attuazione PNRR (Ministero della Cultura), e* Giuseppe La Mastra*, project

manager attività PNRR Parchi e giardini storici – Ales SPA.

A presentare il caso studio della Villa medicea saranno il docente Unifi

*Giorgio Galletti* e la direttrice tecnica del Sistema Museale di Ateneo

*Lucilla Conigliello*. Prevista anche una tavola rotonda.

(ha collaborato l’ufficio stampa dell’Università di Firenze)