lun 16 settembre 2024 *Comunicato Stampa*

* IL SINDACO LETIZIA BUDRI AUGURA BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI GLI

STUDENTI E AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI MIRANDOLESI*

* Letizia Budri (Sindaco): “/Un momento importante per tutta la

comunità, la Scuola saprà accompagnarvi in un percorso di crescita

personale e umana/”*

Primo giorno di scuola per centinaia di studenti mirandolesi. Il Sindaco

Letizia *Budri*, questa mattina, ha voluto portare il proprio saluto ai

giovani che hanno ufficialmente iniziato l’anno scolastico 2024/25. Un

momento importante, in special modo per i ragazzi/e del primo anno,

vissuto con il sano entusiasmo e la curiosità di chi si affaccia ad un

mondo nuovo, fatto di scoperta, amicizie e relazioni da costruire. Un