Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 16/09/2024

3a commissione: sì alle variazioni di bilancio

Parere favorevole dell’organo guidato da Stauder al dlp 29/24, Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026, presentato dal presidente della Provincia. Sì ad audizione su percezione e sviluppo del turismo in provincia.

