Comunicato Stampa_SPORT, MARTELLI (MUN.XV): “AL PARCO DI TOR DI QUINTO GIORNATA DI SPORT GRATUITA PER LE DONNE”

GRATUITA PER LE DONNE”

“Arriva al Parco di Tor di Quinto “From Women for Women / Dalle Donne per

le Donne”, l’appuntamento sportivo aperto e gratuito per tutte le donne.

Promosso e finanziato dal Municipio XV e organizzato dall’Associazione

BTS23, sabato 28 settembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

“From Women for Women / Dalle Donne per le Donne” propone un programma

articolato di attività sportive ed educative con lezioni completamente

gratuite di pilates, functional training, running, calcio, yoga, difesa

personale e ping pong organizzate da associazioni e professionisti del

territorio.

Un’altra bella iniziativa, questa volta sportiva, che con il Presidente del

Municipio, Daniele Torquati, l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie

e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e l’Associazione BTS23, organizzatrice

dell’evento, proponiamo al territorio nell’ottica di un percorso articolato

e strutturato di tutela e cura della donna.

Per partecipare a “From Women for Women / Dalle Donne per le Donne” è

possibile iscriversi al form online* bit.ly/FromWomenForWomen

* o direttamente durante l’evento presso i

desk di accoglienza. Per ulteriori informazioni scrivere a

Così in una nota l’Assessore al Commercio e allo Sport del Municipio XV,

Tommaso Martelli

