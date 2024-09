(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

REGIONE LAZIO, APERTO IL “GREENTECH GLOBAL FORUM 2024”

Incontri, focus e dibattiti tra grandi attori internazionali e imprese locali per l’innovazione e il trasferimento tecnologico tra PMI e grandi aziende.

Firmato un nuovo Protocollo d’intesa per l’internazionalizzazione delle imprese

Roma, 16 settembre 2024 – Si è aperto oggi a Roma, presso il complesso del Gazometro Ostiense, il “GreenTech Global Forum” della Regione Lazio, promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, SIMEST (Società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione), SACE (gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale), Unindustria, Assocamerestero e con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Questa prima edizione, che si concluderà domani 17 settembre, è dedicata ai grandi temi della Green Economy con incontri, focus e dibattiti sulla transizione energetica, il green power, le smart city, la mobilità elettrica e la blue economy, con l’obiettivo di creare rapporti di partnership internazionali per le imprese del territorio, offrendo alle aziende del Lazio l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati.

I lavori sono stati aperti da Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo; Filippo Giansante, presidente SACE; Pasquale Salzano, presidente SIMEST; Matteo Zoppas, presidente Agenzia ICE e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Il “GreenTech Global Forum” è organizzato da Lazio Innova che fornisce assistenza alle imprese del Lazio presenti al Forum. Fitto il programma d’interventi con relatori internazionali provenienti da oltre 20 Paesi e di molte delegazioni di imprenditori esteri. Il Forum è realizzato con il contributo del PR FESR Lazio 2021-2027, nell’ambito del Programma annuale delle attività di internazionalizzazione della Regione Lazio – Anno 2024.

Durante l’incontro è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con SIMEST – Società Italiana per le Imprese all’Estero, con l’obiettivo di sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende regionali in tutti i Paesi e aumentare il livello delle esportazioni delle imprese del territorio.

«Attraverso il GreenTech Global Forum vogliamo promuovere il sistema produttivo del Lazio come economia all’avanguardia in Italia e in Europa nelle tecnologie per la sostenibilità, consapevoli che la larga diffusione sul nostro territorio delle tecnologie per la sostenibilità è un dato reale e in crescita, e che l’alto potenziale del sistema produttivo locale legato a un’efficace promozione internazionale può offrire sinergie nuove per generare innovazione, a beneficio dell’economia della nostra Regione e del nostro Paese. Le politiche di internazionalizzazione, di cui beneficeranno tutti i settori produttivi, rappresentano il primo passo in questa ambiziosa direzione su cui stiamo lavorando insieme al Vicepresidente Angelilli», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.