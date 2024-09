COMUNICATO STAMPA: +++ “Kiitan’s Transit”, di Fiyin Gambo, vince la 5^ edizione di Venaria In Corto +++

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

“KIITAN’S TRANSIT”, DI FIYIN GAMBO,

VINCE LA 5^ EDIZIONE DI VENARIA IN CORTO

Si è conclusa con successo la quinta edizione di “Venaria In Corto”, concorso

cinematografico per cortometraggi rivolto a giovani registi compresi nella fascia

d’età 18-35 anni e promosso dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con

l’Informagiovani.

La giuria di qualità ha decretato miglior corto “Kiitan’s Transit”, di Fiyin Gambo

(targa e buono acquisto di € 400,00). La Menzione Stampa – Premio speciale

Fabio Artesi è andata a “Piovere”, di Alberto Montalbò (targa e buono acquisto di

€ 200,00)

La novità di quest’anno è il premio Miglior Cortometraggio d’Animazione (in

sostituzione alla menzione Città di Venaria Reale), assegnato al corto

“Cacciatrici Raccoglitrici”, di Chiara Zilioli (targa e buono acquisto di € 200,00).

L’iniziativa è volta a valorizzare il protagonismo giovanile attraverso le tecniche

dell’audiovisivo, mettendo al centro creatività ed espressione artistica. Anche

quest’anno sono arrivati cortometraggi realizzati sui più svariati temi comuni ai

giovani: la ricerca dell’identità, il conflitto con i genitori, il cambiamento

climatico, le guerre, lo sport. Non sono mancati corti dal tono più leggero e

spiritoso, nonché una notevole quantità di cortometraggi d’animazione. Circa

cinquanta cortometraggi, non tutti ammessi alla fase finale, di alta qualità e

provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Venerdì 13 settembre 2024, presso la sala polivalente della biblioteca civica

Tancredi Milone, si è svolta la serata finale di “Venaria In Corto” che, ad ingresso

libero, ha visto la premiazione dei cortometraggi vincitori.

Durante la serata sono stati proiettati i trailer dei 17 cortometraggi ammessi alla

fase finale, con i ringraziamenti di registi, attrici e produttori.

In vista di una collaborazione con le scuole, da avviare per le prossime edizioni

del festival, durante la serata è stato proiettato il cortometraggio realizzato

dalla classe 3^A, uscente a giugno 2024, dell’IC Matteotti-Pellico di Torino, i cui

saluti dalla preside Veronica Ancona sono stati portati dalle insegnanti Donatella

di Cicco e Cinzia Iraci. Le docenti si sono occupate rispettivamente della regia e

della sceneggiatura del cortometraggio, dedicato a Matteotti, in occasione del

centenario della sua morte. In sala presenti oltre 20 ragazzi e ragazze che,

insieme ai loro cari, hanno vista proiettata l’opera davanti al pubblico.

Davide Bracco, Film Commission Torino Piemonte, direttore artistico del

concorso: «L’alto numero dei lavori pervenuti per l’edizione 2024 è una conferma

del valore del progetto, capace di far emergere talenti e tematiche diverse e

sempre interessanti».

Una selezione non facile e impegnativa che ha sfidato i giurati in momenti di

confronto costruttivo: al pubblico il piacere e l’occasione di avvicinarsi al mondo

dei cortometraggi da sempre palestra per i giovani autori del futuro.

Fabio Giulivi, sindaco della Città di Venaria Reale: «È con grande orgoglio che

oggi celebriamo la conclusione della quinta edizione di ‘Venaria In Corto’, un

concorso che continua a crescere e a confermarsi come un’importante vetrina

per i giovani talenti del cinema. La nostra città, con il supporto di

Informagiovani, ha voluto fortemente promuovere questa iniziativa, non solo

per dare spazio alla creatività e all’espressione artistica dei giovani, ma anche

per offrire una piattaforma che favorisca il dialogo su temi rilevanti e attuali».

L’evento si è concluso con la cerimonia di assegnazione dei premi: “Miglior

Cortometraggio”, “Miglior Cortometraggio d’Animazione” e “Menzione Stampa Premio speciale Fabio Artesi”, a cura delle giurie del concorso.

Quest’anno anche due Menzioni Speciali, assegnate a “Fuori Servizio”, di Elena

Carloni e a “La P.P.P. Vita di Napoleone”, di Stefano Santini. La Giuria di Qualità

ha voluto premiare l’originalità dei cortometraggi.

Paola Marchese, assessore alle Politiche giovanili, Città di Venaria Reale: «Il

nostro obiettivo per le prossime edizioni è di ampliare ancora di più la

collaborazione con le scuole, perché crediamo fermamente che il futuro del

cinema e della cultura passi attraverso i giovani. L’arte è uno strumento

potente di crescita personale e collettiva, e con ‘Venaria In Corto’ vogliamo

continuare a coltivare questo prezioso terreno».

Sinossi dei cortometraggi vincitori:

Miglior Cortometraggio

“Kiitan’s Transit”, di Fiyin Gambo

Un coming-of-age la cui protagonista diciassettenne desidera esplorare il suo

interesse per l’arte ma è costretta a riconsiderare le sue aspirazioni per

intraprendere la carriera da medico, voluta per lei dalla madre in fin di vita

Miglior Cortometraggio d’Animazione

“Cacciatrici Raccoglitrici”, di Chiara Zilioli

La protagonista trascorre le sue giornate in modo semplice: si nasconde tra gli

alberi, osserva attentamente gli uccelli e li caccia senza alcun rimorso. Quando

arriva all’ultima preda, accade qualcosa di inaspettato.

Menzione stampa – premio speciale Fabio Artesi

“Piovere”, di Alberto Montalbò

Appena uscito di prigione, un giovane ragazzo si ritrova a doversi occupare della

sorellina più piccola, che a stento conosce. I genitori sono morti mentre lui era in

prigione e adesso è sua responsabilità occuparsi di lei.

Le giurie

Giuria di qualità: ha assegnato il vincitore “Miglior Cortometraggio” e “Miglior

Cortometraggio d’Animazione”:

 Davide Bracco – Film Commission Torino Piemonte, direttore artistico del

