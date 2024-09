(ARC) Sicurezza: Roberti, guardie giurate su bus tutela passeggeri e autisti

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 L’assessore alla presentazione del progetto pilota avviato dal

Comune di Trieste e da Trieste Trasporti

Trieste, 16 set – “Nell’ultimo periodo si sono ripetuti pi?

volte episodi di violenza a bordo dei mezzi del trasporto

pubblico locale; si tratta di situazioni inaccettabili che non

devono assolutamente divenire la normalit? in Friuli Venezia

Giulia. Proprio per questo la Regione gi? lo scorso anno,

attraverso lo stanziamento di 250mila euro, sostiene

l’attivazione di progetti a favore della sicurezza sussidiaria,

come quello messo in campo dal Comune di Trieste e Trieste

Trasporti che garantisce la presenza di guardie giurate armate

sugli autobus delle linee urbane, le quali eviteranno che

autisti, controllori e passeggeri possano trovarsi coinvolti in

zuffe o eventi simili”.

? quanto evidenziato dall’assessore regionale alla Sicurezza

Pierpaolo Roberti, assieme all’assessore comunale di Trieste alle

Politiche della sicurezza cittadina Caterina De Gavardo e al

presidente del Trieste Trasporti Maurizio Marzi, nel corso della

presentazione dell’iniziativa che prende il via oggi e proseguir?

in via sperimentale fino a giugno 2025, con particolare

attenzione alle linee 1, 10, 20 e 21 del capoluogo regionale. Un

progetto finanziato attraverso la Legge regionale 13/2023, che

prevede l’assegnazione ai Comuni con popolazione superiore ai

20mila abitanti di contributi straordinari per stipulare

convenzioni con i gestori del servizio di trasporto pubblico

locale e gli operatori della sicurezza privata, affinch? siano

avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti

pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi

mezzi di trasporto. A luglio di quest’anno, in seguito alla

presentazione all’Amministrazione regionale dei diversi progetti

pilota, sono quindi stati liquidati 121.039,16 euro al Comune di

Trieste, 59.442,17 euro a quello di Udine, 31.393 euro a quello

di Pordenone e 17.681,33 euro a quello di Monfalcone.

“La Regione sta investendo molto sulla sicurezza, siamo passati

da 2 milioni del 2018 a 21 milioni, e tra gli investimenti

compiuti rientrano anche quelli per la sicurezza sussidiaria, che

si sta rivelando fondamentale per dare supporto all’attivit?

delle Forze dell’ordine – ha proseguito l’assessore -. La

sicurezza ? un diritto dei cittadini, quindi continueremo a

investire per garantirlo sviluppando tutte le iniziative

necessarie per far s? che in Friuli Venezia Giulia le persone

possano continuare a sentirsi al sicuro in qualsiasi luogo e a

qualsiasi ora”.

L’assessore ha quindi evidenziato che “questa iniziativa pilota ?

stata accolta con grande entusiasmo, tanto dai Comuni e dalle

aziende di trasporto quando dai dipendenti di queste ultime e dai

sindacati del Tpl; quindi evidentemente viene ritenuta idonea ad

affrontare le criticit? esistenti. Stiamo perci? pensando di

strutturarla meglio e di inserirla nel nuovo protocollo per la

legalit? in via di definizione assieme alle prefetture”.

