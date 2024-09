[acspro] [CRUmbria-News] Partecipazione della Regione alle politiche Unione europea

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(Acs) Perugia, 16 settembre 2024 – La Prima commissione dell’Assemblea

legislativa dell’Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato

all’unanimità la proposta di legge firmata dai consiglieri Daniele Carissimi

(Lega), Andrea Fora (Patto civico), Vincenzo Bianconi (Misto), Thomas De Luca

(M5S), Eleonora Pace (FdI) e Fabio Paparelli (Pd) “Modificazioni alla legge

regionale ‘11/2014’ – Disposizioni sulla partecipazione della Regione

Umbria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche

dell’Unione europea – Disciplina dell’attività internazionale della

regione”.

Il provvedimento, firmato da tutti i componenti della Commissione Statuto,

nasce come risultato delle modifiche approvate dalla Commissione stessa,

presieduta da Carissimi, all’articolo 25 dello Statuto della Regione Umbria

riguardante i rapporti con l’Unione europea. Serve comunque intervenire

anche su alcuni aspetti della legge ‘11/2014’. Questo provvedimento la

riformula in diversi punti per renderla aderente alla riforma statutaria e

per correggere storture che rendono inefficace il ruolo della Regione e

dell’Assemblea in questo ambito. In particolare il testo interviene su

diversi punti per regolamentare le tempistiche e dare un nuovo ruolo per

l’Assemblea legislativa e per la Prima commissione consiliare, affinché

possa assumere funzioni anche in sede referente. Il provvedimento introduce

la novità che entro il mese di gennaio di ogni anno, l’Assemblea legislativa

esamina il programma di lavoro della Commissione europea per l’anno in corso

ed approva un atto di indirizzo ai fini della partecipazione della Regione

alla formazione della normativa dell’Unione europea. In sostanza è stato

tolto dalla sessione europea l’esame del programma di lavoro, prevedendo

che venga esaminato entro il mese di gennaio, con un atto di indirizzo

contenente le linee programmatiche che si intendono seguire. L’atto punta a

semplificare la partecipazione della Regione alla fase ascendente nella

formazione delle leggi europee, dando alla Prima commissione il potere

deliberante, con la possibilità di fare osservazioni che non devono andare

in Aula ma che vengono deliberate direttamente. Viene preservato il ruolo

della Giunta di fare direttamente osservazioni. La procedura attuale è molto

farraginosa e questo provvedimento vuole semplificarla. DMB/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79135