(ACON) SALUTE. CONFICONI (PD): AMBULATORI MMG ACCESSIBILI, OBIETTIVO COMUNE

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 (ACON) Trieste, 16 set – “Pi? di altri luoghi, gli ambulatori

medici devono essere accessibili anche a chi ha difficolt?

motorie. ? positivo che l’assessore alla Salute abbia recepito la

nostra istanza impegnandosi a trovare soluzioni condivise

nell’ambito del nuovo accordo integrativo regionale. Ora ci

aspettiamo che passi dalle parole ai fatti, stanziando le

necessarie risorse per incentivare i professionisti a eliminare

le barriere architettoniche che complicano la fruizione dei loro

studi”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni

(Pd) a margine della risposta all’interrogazione attraverso la

quale chiedeva alla Giunta, appunto, di promuovere

l’accessibilit? agli ambulatori dei medici di medicina generale e

dei pediatri di libera scelta alle persone diversamente abili e

con limitata capacit? motoria.

“Fermo restando che le norme e gli accordi collettivi nazionali

non prevedono alcun obbligo di adeguamento degli ambulatori, ?

necessario fare uno sforzo su un fatto di civilt?. All’assessore

abbiamo suggerito due possibili strade per raggiungere questo

obiettivo perseguito anche dalla legge regionale 10 del 2018 che

stabilisce proprio i principi generali e le disposizioni

attuative in materia di accessibilit? negli edifici di nuova e

vecchia costruzione”, aggiunge il consigliere dem.

“La prima soluzione riguarda gli ambulatori di nuova apertura,

sui quali si pu? intervenire modificando i requisiti strutturali

in modo da eliminare in principio le eventuali barriere

architettoniche. Una seconda linea di intervento che si potrebbe

intraprendere parallelamente – conclude Conficoni – riguarda

invece gli studi esistenti, per i quali la Regione potrebbe

attivare una linea contributiva ad hoc per abbattere le barriere”.

