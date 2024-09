0916 Teatro Civico della Spezia – Cenerentola Balletto in due atti su musica di Gioachino Rossini

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

Balletto di Milano

Cenerentola

Balletto in due atti su musica di Gioachino Rossini

Coreografia di Giorgio Madia

Scenografie e costumi di Cordelia MatthesTeatro Civico della Spezia

Domenica 8 dicembre 2024 (ore 20.30)

La Spezia,16 settembre 2024 – Il nuovo cartellone extra abbonamento 2024-25 del Teatro Civico svela un altro appuntamento di prestigio, in calendario domenica 8 dicembre (ore 20.30): si tratta di Cenerentola, una versione esclusiva creata da Giorgio Madia per il Balletto di Milano, in scena con grande successo dal 2011. Una produzione che può vantare importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Gold Critics Award.

Cenerentola ha conquistato migliaia di spettatori soprattutto per la genialità della messinscena: dal controluce iniziale che spiega come la fanciulla si ritrovi a vivere con matrigna e sorellastre, alla tappezzeria della casa identica ai suoi abiti per sottolinearne lo status all’interno della famiglia, alla carrozza con i suoi cavalli danzanti, alla fata sbadata e sensuale, fino al principe, naturalmente azzurro.

I biglietti sono in vendita su Vivaticket oppure presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19)