(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 SPORT: NEVI, “CONGRATULAZIONI A CASASCO PER CONFERMA A PRESIDENTE FMSI”

“Desidero congratularmi con il collega Maurizio Casasco per la sua conferma come Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana. Il suo impegno per il rafforzamento della Medicina dello Sport in Italia e in Europa è stato riconosciuto dai delegati, che lo hanno premiato con una larga maggioranza. Siamo certi che continuerà a guidare la Federazione con professionalità, contribuendo al progresso in questo settore cruciale per la salute pubblica. Per noi è un orgoglio e una grande risorsa averlo come collega di partito.” Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia

