Ristrutturazione scuola Monteiasi

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 *Trasferimento classi scuola Pascoli di Monteiasi per ristrutturazione. Pd,

Psi e Pci: “Perchè in concomitanza con l’inizio dell’anno? Disponibili a

collaborare col Comune”*

In questi giorni, a Monteiasi, si discute ampiamente delle decisioni prese

dall’amministrazione comunale riguardo alla riorganizzazione scolastica

legata ai lavori di ristrutturazione presso la scuola primaria “G.

Pascoli”. Con la Delibera n. 106 del 6 settembre 2024, la Giunta Comunale

ha stabilito il trasferimento delle classi della scuola primaria presso la

scuola secondaria di primo grado, a causa di problematiche strutturali che

hanno reso non fruibile l’edificio originario.

Tuttavia, tale decisione ha suscitato perplessità per la sua tempistica e

le sue conseguenze.

Secondo quanto emerso da atti e note stampa, l’urgenza degli interventi era

nota all’amministrazione già dal giugno 2024, data in cui è stato approvato

il progetto esecutivo per il consolidamento dei solai. Nonostante ciò, solo

a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico si è proceduto al trasferimento

delle classi, creando inevitabili disagi alla comunità scolastica, che ha

avuto poco tempo per adattarsi.

Il trasferimento ha comportato una riorganizzazione che, secondo le

preoccupazioni espresse da molte famiglie e cittadini, ha complicato il

regolare svolgimento delle attività didattiche, con una gestione degli

spazi non ottimale.

La carenza di aule disponibili ha portato a soluzioni organizzative, come

l’accesso alternato degli studenti, che potrebbero compromettere la

continuità educativa.

La situazione ha generato un dibattito pubblico, sollevando interrogativi

sulle modalità con cui sono state gestite le criticità.

In un contesto così delicato, i cittadini auspicano una maggiore

trasparenza e una gestione dell’emergenza più efficace e partecipata, al

fine di garantire il diritto allo studio in maniera quanto più possibile

adeguata, compatibilmente con le esigenze dettate dai lavori in corso.

Noi, in qualità di rappresentanti di partiti politici, cittadini di

Monteiasi e genitori, siamo disponibili a collaborare con l’amministrazione

per individuare soluzioni condivise e meno impattanti per gli alunni e il

personale scolastico, con l’obiettivo di salvaguardare la continuità

didattica e il benessere degli studenti.

Siamo fiduciosi che l’amministrazione saprà ascoltare le istanze della

comunità e trovare un equilibrio che consenta di conciliare la necessità di

mettere in sicurezza gli edifici scolastici con il diritto dei bambini a un

servizio così importante, che non può che essere regolare e di qualità.

*PD Antonio Lecce PSI Simone RestanoPCI Ciro Manigrasso*