(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Open Arms, Matone (Lega): “Anm è lupo vestito da agnello”

Roma, 15 set. – “L’Anm è il lupo vestito da agnello: a non rispettare la divisione dei poteri è certa magistratura politicizzata che da decenni avvelena il dibattito pubblico e influenza la storia di questo paese. Se qualche magistrato desidera far politica per abbattere i confini, può sempre candidarsi insieme alla Salis”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.