(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Open Arms: Bizzotto (Lega) a Fnsi, in democrazia lecita critica anche a sindacati e magistratura

Roma, 15 set. – “La Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) se ne faccia una ragione: in una democrazia sono leciti e salutari sia il dibattito che la critica, perfino nei confronti del sindacato, dei magistrati o della sinistra. Non esiste il reato di lesa maestà”.

Così in una nota la senatrice della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato