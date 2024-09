(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO IN OCCASIONE DELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO.

Nell’occasione della ripartenza scolastica di lunedì 16 settembre, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, ha voluto porgere “un ringraziamento anzitutto agli insegnanti e a tutto il personale della scuola, figure indispensabili per la formazione delle ragazze e dei ragazzi, ma anche alle famiglie, le quali svolgono un ruolo di supporto ai docenti in un clima di rispetto e valorizzazione delle inclinazioni di ciascuno e di serio approfondimento delle materie di studio. L’incuria educativa e l’impoverimento del capitale umano – aggiunge Mancuso – costituiscono un ostacolo per qualsivoglia progettualità di sviluppo che le Istituzioni di ogni livello debbono aggredire con ogni mezzo e strumento. Bisogna puntare sulla qualità della scuola di ogni ordine e grado e delle nostre Università, per rafforzare il capitale umano della Calabria, uno dei principali fattori di crescita e innovazione”.