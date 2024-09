CS – AEROPORTO DI FORLÌ – GOTOFLY: AUMENTO VOLI CATANIA – VOLI SU TRAPANI E ATENE – NOVITÅ

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

Aeroporto di Forlì, con GoToFly – per la Stagione Winter 2024-2025 – ora si vola 5 volte a settimana su Catania e 2 volte a settimana su Trapani e Atene. Tariffa lancio a 19,99 euro per viaggiare dal 1° novembre al 31 dicembre 2024

GoToFly amplia la sua offerta invernale: potenziando le rotte dall’Aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì e rafforzando il legame con la Sicilia, regione di particolare importanza per la compagnia virtuale dello scalo romagnolo che fa capo a F.A. S.r.l.

Catania, Trapani e Atene

* I collegamenti da e per Catania-Fontanarossa aumentano a 5 frequenze settimanali (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica), mentre Trapani incrementa a 2 voli settimanali (martedì e venerdì).

Infine, l’hub di Atene (Grecia) sarà raggiungibile dalla Romagna nei giorni di martedì e sabato dal 7 dicembre 2024.

Il ruolo chiave della Sicilia per GoToFly

La Sicilia rappresenta uno dei mercati più importanti per GoToFly, non solo a livello turistico, ma – e soprattutto – per i voli business.

Con l’incremento delle frequenze su Catania e Trapani, la compagnia – che fa capo a F.A. Srl – Aeroporto di Forlì – punta ad offrire un servizio “tailor made” rivolto alle aziende delle città emiliano-romagnole e siciliane.

L’obiettivo dichiarato è quello di facilitare gli scambi commerciali, proponendosi come vettore strategico tra i due territori.

Grazie a una maggiore flessibilità operativa, sarà più facile organizzare meeting di lavoro e riunioni d’affari, sfruttando sia le tariffe – sempre più competitive – sia il servizio personalizzato che da sempre contraddistingue GoToFly.

Un servizio su misura pensato anche per le comunità siciliane

Oltre all’aspetto business, i nuovi voli rappresentano un’opportunità, preziosa, dedicata ai tanti siciliani residenti in Emilia-Romagna; consentendo loro di viaggiare con una maggior frequenza e un miglior comfort sull’aeromobile in servizio (Boeing 737-400). Il potenziamento dei collegamenti ha, tra le sue peculiarità, le frequenze e gli orari studiati ad hoc in occasione delle principali festività invernali: ciò consentirà di riunire le famiglie emiliano-romagnole e siciliane specie a Natale, Capodanno, Epifania e Santa Pasqua.

GoToFly garantisce flessibilità, cura e convenienza. Grazie all’aumento delle rotte e delle frequenze, la compagnia dimostra, ancora una volta, il suo puntuale impegno nell’assicurare soluzioni accessibili e rispondenti alle varie fasce di passeggeri, assieme a una piacevole esperienza di volo.

Promozione “GoToFly Time” dal 16 al 22 settembre: tariffe a partire da 19,99 €

Per inaugurare la stagione invernale, GoToFly lancia la promozione “GoToFly Time”, con tariffe a partire da 19,99 € (*Si applicano termini e condizioni. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità).

La promozione è valida fino al 22 settembre e consentirà di volare tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024 sulle rotte da Bologna-Forlì verso Catania e Trapani e viceversa.

Agenzie di Viaggio

Sfruttando l’aumento delle frequenze settimanali, anche le Agenzie di Viaggio dell’Emilia-Romagna e della Sicilia potranno creare pacchetti personalizzati combinando i voli GoToFly con hotel, noleggi auto e altre attività mirate alla soddisfazione dei propri clienti (singoli o gruppi).

Per altre informazioni e prenotazioni: http://www.goto-fly.it

