Centrosinistra = On. Nicola Fratoianni (Avs) ad Agorà: Si smetta di guardare alle sedie che mancavano sul palco della festa di Avs, si allarghi piuttosto il campo ai milioni di italiani da riconquistare al voto. Si lavori a progetto politico alternativo alla destra credibile e coerente. Questa sera alla festa di Avs Landini e Bombardieri

*On. Nicola Fratoianni (Avs) ad Agorà:*

*Si smetta di guardare alle sedie che mancavano sul palco della festa di

Avs, si allarghi piuttosto il campo ai milioni di italiani da riconquistare

al voto.*

*Si lavori a progetto politico alternativo alla destra credibile e

coerente.*

*Questa sera alla festa di Avs Landini e Bombardieri *

Stasera nella giornata conclusiva della festa nazionale di Avs avremo come

nostri ospiti leader di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri, per discutere

dei diritti del lavoro e di un’Italia in cui crescono sempre più

diseguaglianze e difficoltà economiche per le famiglie. Vedo però che sta

facendo ancora discutere l’incontro che qui abbiamo avuto tra i leader del

fronte progressista.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di

Rai3 nel corso di Agorà Weekend.

L’ho ripetuto sul palco giovedi sera – prosegue il leader di SI – e lo

ripeto ora : dobbiamo allargare? Io dico di sì ma dobbiamo allargare il

nostro campo agli elettori italiani che non vanno più a votare, a chi non

ci ha votato più. E sono milioni di elettori potenziali di uno schieramento

alternativo alla destra che non votano più perché delusi e perché si sono

sentiti traditi dai governi del passato che non erano certo appartenenti

alla destra. Per ridare passione, partecipazione, speranza e anche consenso

serve allora un progetto credibile e coerente.

Vorrei che tutti smettessero di guardare quante sedie mancavano su quel

palco della festa di Avs – conclude Fratoianni – l’allargamento o meno non

riguarda il numero di facce perché c’è piuttosto bisogno di una proposta

politica chiaramente riconoscibile come alternativa a questa destra al

governo.

