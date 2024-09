(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

UN AMORE CHE NON FINISCE MAI: DOMANI SU RETE 4 TORNA “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA

L’amore per gli animali non finisce mai: ecco perché, da domani, domenica 15 settembre, torna «Dalla parte degli animali», ottava edizione del programma ideato da Silvio Berlusconi e Michela Vittoria Brambilla, su Retequattro dal 2017. «Dalla parte degli animali» – condotto da Michela Vittoria Brambilla, con la figlia Stella Sofia, dieci anni, e con Leo, sei anni – va in onda la domenica, alle ore 10.05, su Retequattro, e viene riproposto la domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.

L’onorevole Brambilla, in qualità di presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA), presenta «Dalla parte degli animali» come una «trasmissione davvero animalista, che usa la televisione quale strumento per promuovere adozioni, sconfiggere abbandoni e randagismo». «Un impegno», prosegue la conduttrice, «che dal 2017 a oggi ha contribuito in maniera rilevantissima a far uscire migliaia di cani e gatti dai canili e dai rifugi. Abbiamo agito sulle coscienze e sensibilizzato l’opinione pubblica sulla tutela degli animali selvatici e sull’errore dello specismo: è un bilancio di cui possiamo andare fieri, per una trasmissione che si presenta in veste rinnovata, sempre più ricca di rubriche e di servizi. Ringraziamo di cuore il nostro Editore per averci sempre creduto», conclude Michela Vittoria Brambilla.