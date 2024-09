SABAP 100: Eventi a Trieste e Udine | Inaugurazione della mostra fotografica, giornate di studio e concerti

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

PRESENTAZIONE

DEGLI EVENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL

CENTENARIO DELLA SABAP FVG

SABAP100: 1923-2023

100 anni di Patrimonio culturale in Friuli Venezia Giulia

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

ore 17.30

Palazzo Clabassi – Salone nobile

Via Zanon, 22 – Udine

Palazzo Economo – Salone Piemontese

Piazza della Libertà, 7 – Trieste

Mercoledì 18 settembre, in contemporanea nelle due sedi istituzionali di Trieste e Udine, saranno

presentati al pubblico la mostra fotografica 100xSABAP100 e il programma delle iniziative per

celebrare i 100 anni della fondazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del

Friuli Venezia Giulia che si terranno tra settembre e novembre 2024, in collaborazione con il

Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia.

Sono previsti gli interventi a Palazzo Economo a Trieste della Soprintendente, Valentina Minosi, e

a Palazzo Clabassi a Udine del Segretario regionale, Andrea Pessina. All’evento udinese

interverranno anche Luciano Nonis, Direttore della Fondazione Friuli, che ha sostenuto gli interventi

di conservazione degli archivi, e Federico Angelo Pirone, Assessore Istruzione, Università e Cultura

del Comune di Udine.

Gli eventi programmati nel corso dei tre mesi si pongono l’obiettivo di illustrare alla collettività le

attività della Soprintendenza per stimolare una riflessione sulle dinamiche di tutela e conservazione

del patrimonio culturale attuate durante un secolo di storia, anche mettendo a confronto modalità,

pratiche ed esperienze di conservazione.

La mostra fotografica

L’esposizione fotografica, aperta dal 18 settembre al 14 novembre nella sede di Trieste (orario

10.00-13.00) e nella sede di Udine (orario 10.00-15.00), racconta, attraverso 100 immagini

selezionate delle raccolte dell’archivio della Soprintendenza e suddivise per decennio, la storia

e le attività dell’istituzione, dalla sua fondazione ad oggi, illustrando il lavoro svolto in questi primi

cento anni nella nostra regione, nei vari ambiti disciplinari che interessano i beni culturali.

Le fotografie scelte per questa mostra, silloge di un panorama ben più ampio, appartengono al nostro

vissuto e riportano la memoria verso un tempo lontano in cui gli uffici preposti alla tutela, tra le

difficoltà delle guerre, delle emergenze e degli eventi calamitosi, si sono sempre occupati, con

impegno e sacrificio, della salvaguardia della nostra cultura materiale e immateriale, per

tramandare ai posteri le tracce del passato e per consolidare la conoscenza della nostra storia.

Grazie alle attività che, da qualche anno, sono state intraprese nella riorganizzazione degli archivi

documentali e fotografici, fonti imprescindibili per le azioni conservative sui beni culturali,

l’esposizione vorrebbe stimolare la curiosità dell’osservatore in merito al patrimonio culturale.

Le giornate di studio e i concerti

Oltre all’esposizione, le iniziative volte a celebrare i 100 anni di vita della Soprintendenza si

articoleranno in tre giornate di studio (19 settembre, 10 ottobre e 14 novembre) finalizzate a

ricordare le fasi salienti della nascita e della prima formazione dell’istituzione dedita alla tutela in

regione, le sue attività nel corso di questo secolo di storia e le prospettive per il futuro.

Il primo incontro, che si terrà il 19 settembre (Udine, Palazzo Clabassi, ore 10.30-18.00), intitolato

La difesa del patrimonio artistico tra guerre e calamità naturali, vedrà la partecipazione di

funzionari, studiosi e rappresentanti delle istituzioni che affronteranno i temi della tutela nelle

situazioni di emergenza anche con uno sguardo attento alla storia della regione durante le fasi più

salienti e drammatiche dei due conflitti mondiali e del terremoto del 1976.

Seguirà, il 10 ottobre (Trieste, Palazzo Economo, ore 10.30-18.00), una giornata di studi dedicata

a La tutela nel Terzo Millennio, nella quale sono previsti gli interventi di esperti che delineeranno i

confini, le prospettive, le problematiche e le esperienze di tutela recenti.

Da ultimo, a conclusione delle iniziative, il 14 novembre (Udine, Palazzo Clabassi, ore 10.3018.00), è in programma una giornata dedicata alla tutela dell’architettura contemporanea con

l’incontro dal titolo Attenzione: fragile! Riflessioni sulla tutela dell’architettura del XX secolo, che

vedrà a confronto studiosi ed esperti delle problematiche connesse alla salvaguardia dell’arte e

dell’architettura contemporanea, in continuo dialogo con il contesto urbanistico.

Ogni incontro sarà chiuso da un concerto aperto al pubblico, in programma a partire dalle 19.30,

rispettivamente nelle sedi che ospitano la giornata di studi. I concerti sono organizzati dalla Camera

Il primo concerto si terrà il 19 settembre a Udine, al termine dei lavori della prima giornata di studio.

Si esibirà il duo T4TWO, con Tatiana Donis all’arpa celtica ed Elia Vigolo al violino, in un concerto

dal titolo “Incanto d’Irlanda”.

Il 10 ottobre è previsto invece a Trieste il concerto di fisarmonica di Roberto Daris, “Atmosfere

sensuali” e per finire, il 14 novembre a Udine, si esibiranno alla chitarra Fabio Cascioli e Giulio

Chiandetti del Duo Viozzi in “Concerto per il centenario di Bruno Tonazzi”.

Trieste, 13 settembre 2024

