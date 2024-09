Open Arms, Valditara: “Piena solidarietà a Matteo Salvini”

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

“La requisitoria dei pm di Palermo, che hanno chiesto 6 anni di reclusione per Matteo Salvini, ha un forte sapore politico.

La tutela dei diritti umani dei singoli, per quanto assoluti, va sempre bilanciata con la difesa di interessi generali che tutelano anche altri diritti umani.

Il giudizio sulla prevalenza è un giudizio prettamente politico e non giudiziario.

Si rischia altrimenti di mettere in crisi lo Stato di diritto fondato innanzitutto sulla divisione dei poteri.

La protezione dei confini, prevista dalla Costituzione, è funzionale fra l’altro alla difesa stessa della intera comunità statuale. Piena solidarietà a Matteo Salvini”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.