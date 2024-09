(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Open Arms: Borghesi (Lega), 6 anni per Salvini paradosso, evidente processo politico

Roma, 14 set. – “Quello contro Salvini è a tutti gli effetti un processo politico all’unico che, in tutti questi anni, è riuscito nei fatti a bloccare gli sbarchi di clandestini. Chiedere 6 anni di condanna per un ministro che ha fatto il suo dovere, difendendo i confini e rispettando il mandato elettorale ricevuto, è assolutamente paradossale. Solidarietà a Matteo, vittima di pregiudizio politico che è un precedente pericoloso per il Paese”.

Così il senatore della Lega Stefano Borghesi.

Ufficio Stampa Lega Senato