Martusciello: Forza Italia in crescita,cinque consiglieri comunali della provincia di Salerno aderiscono al partito

“Continua la crescita di Forza Italia nella provincia di Salerno, con l’adesione di cinque nuovi consiglieri comunali”.

Lo annuncia Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito in Campania, che accoglie i consiglieri Nicola Pellegrino, Alessia Renna, Elisabetta Pellegrino, Gerardo Melagrano di Bellizzi e Vittorio Mendozzi, assessore comunale al turismo e consigliere comunale di Vietri sul Mare.”Continuiamo a crescere, non abbiamo limiti,” ha dichiarato Martusciello. Forza Italia è un partito aperto e plurale, che si prepara con serietà alle prossime elezioni regionali. I consiglieri comunali di qualsiasi comunità avvertono la nostra forza e scelgono di aderire. Questa nuova adesione rappresenta un ulteriore passo avanti nella preparazione del partito per le elezioni regionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e promuovere una politica inclusiva e partecipativa”, ha concluso l’eurodeputato

