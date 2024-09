(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Manovra: Damiani (FI), nessun aggravio fiscale, votati per ridurre tasse

“Pensiamo sia doveroso sostenere le famiglie con figli, anche agendo sulle detrazioni. Ma certamente questo non comporterà alcun aggravio fiscale per chi non ha figli. Gli italiani ci hanno votato per ridurre le tasse, non per aumentarle”. Così un un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, Dario Damiani, che poi sull’Irpef osserva: “Riteniamo che ci siano le condizioni per fare un passo in più e sostenere i redditi medi.Un’ipotesi è quella di passare da un’aliquota del 35% a una del 33% per i redditi fino a 60 mila euro”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma